Calciomercato Reggina, Taibi svela tutto: Cionek, Jallow, Reginaldo e De Francesco. Frecciata a Rami e annuncio in entrata

15 Settembre 2020 11:06

Calciomercato Reggina, il direttore sportivo Massimo Taibi ha fornito interessanti indicazioni che riguardano le strategie del club amaranto

CALCIOMERCATO REGGINA – Non si ferma la Reggina. Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, sono in arrivo altre novità in entrata ed uscita. La squadra è già competitiva, ma l’obiettivo è provare ad alzare ancora di più l’asticella. Sono arrivate interessanti indicazioni dal direttore sportivo Massimo Taibi, ecco quanto dichiarato a Sportitalia.

“De Francesco all’Avellino? Molto probabile. E’ una buona società, si dovrebbe chiudere. Sta costruendo una buona squadra. Reginaldo a Catania? E’ un calciatore richiesto, ancora non abbiamo deciso”. Su Rami: “era tutto fatto, il giorno prima di arrivare in Italia ha cambiato idea. Non averlo preso è stato il miglior acquisto”. Sull’obiettivo: “è quello di provare a dare fastidio alle prime, il desiderio è quello di fare bene ma non sarà facile. Abbiamo in rosa calciatori forti, più giovani interessanti”. Cionek? “Non è semplice, anche Jallow è difficile. Sulla fascia faremo un acquisto a breve”.