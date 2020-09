Calciomercato Reggina, spunta il nome di Pisacane: la situazione

8 Settembre 2020 13:43

Calciomercato Reggina, al momento nessuna conferma dell’interesse per Pisacane del Cagliari

Sempre attiva sul fronte calciomercato la Reggina del Presidente Luca Gallo. Non soltanto per quanto riguarda le uscite, anche in entrata il ds Massimo Taibi è al lavoro per chiudere almeno altri 4-5 colpi. Come riferito questa mattina dal direttore amaranto, ci sono contatti col famoso procuratore Mino Raiola per un “giocatore dietro” che possa sistemare il pacchetto dei difensori dopo la mancata conclusione dell’affare con Adil Rami. Andando a controllare i vari nomi, sono diversi i centrali che potrebbero fare al caso della squadra allenata da mister Toscano. Tra questi c’è anche quello dell’esperto Fabio Pisicane, profilo indicato dal giornalista Gianluca Di Marzio. Secondo quanto verificato però dalla nostra redazione, non dovrebbe essere lui il giocatore su cui ha scelto di puntare Taibi. Resta ancora da capire se la trattativa non è ancora in fase avanzata, quindi si preferisce non sbilanciarsi troppo, oppure se realmente non c’è interesse da parte della Reggina. E’ anche possibile infatti che la società calabrese decida di puntare meglio su un calciatore Under per cui chiedere il prestito.