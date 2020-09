Calciomercato Reggina, sui social Cionek è… amaranto [FOTO]

25 Settembre 2020 23:34

La Reggina si prepara a completare la squadra. In arrivo il difensore, si tratta di Cionek come confermato dal calciatore sui social

CALCIOMERCATO REGGINA – Un altro calciatore di grande esperienza e qualità. La Reggina completa la campagna acquisti con gli ultimi innesti, arriva un difensore in grado di essere protagonista, si tratta di Thiago Cionek, svincolato dopo l’esperienza con la maglia della Spal. Il club amaranto ha deciso di puntare sulla difesa dello scorso anno, un reparto che si è confermato una vera e propria garanzia. Ma si è valutato anche il calciomercato e dopo la trattativa con Rami che poi non si è conclusa, il direttore Massimo Taibi si è tuffato proprio sul calciatore brasiliano naturalizzato polacco. La conferma arriva direttamente dal calciatore, Cionek ha pubblicato una Storia tutta amaranto, segno che la trattativa è andata in porto.