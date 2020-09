Calciomercato Reggina, Situm saluta il Kayserispor e si avvicina agli amaranto: “Grazie di tutto” [FOTO]

28 Settembre 2020 22:25

CALCIOMERCATO REGGINA – Come confermato dal direttore sportivo Massimo Taibi, la Reggina è pronta a chiudere per l’ultimo innesto della campagna acquisti, in attesa dell’ufficialità di Vasic. Dovrebbe essere Mario Situm, calciatore croato che può essere un vero e proprio jolly, può essere schierato anche da attaccante, ma il suo ruolo in amaranto dovrebbe essere quello di esterno di centrocampo nei 5. La trattativa non è ancora chiusa, ma l’obiettivo è provare a raggiungere l’accordo nel minor tempo possibile. Nel frattempo il calciatore ha annunciato l’addio al Kayserispor: “grazie di tutto”, ha scritto sul profilo Instagram. L’addio al club turco è stato confermato, adesso si attendono sviluppi sulla Reggina.