Calciomercato Reggina, conferme su Jallow: al momento è sfumato definitivamente

19 Settembre 2020 15:32

Il profilo di Jallow è finito nel mirino del ds Taibi, ma è troppa la differenza tra domanda del calciatore e l’offerta della Reggina

Nessun segnale positivo giunge dalla trattativa per Lamin Jallow. Il nome del classe ’95 era finito nell’orbita di calciomercato della Reggina, alla ricerca di un colpo per completare il reparto d’attacco. Sensazioni poco esaltanti erano giunte dalle parole rilasciate dal ds Massimo Taibi nei giorni scorsi, quando parlava di “costi elevati” dopo l’incontro con l’entourage del calciatore. Le ultime verifiche della nostra redazione confermano questo stato di cose, appare proprio che la pista si sia definitivamente freddata, almeno al momento e salvo nuovi colpi di scena. E’ infatti troppa la differenza tra la domanda del calciatore e la richiesta del club amaranto, e niente lascia presupporre che possano esserci nuovi sviluppi. Continua dunque il grande lavoro del direttore sportivo amaranto, che dopo la cessione di Reginaldo, vede probabilmente sfumare un altro obiettivo. In questi giorni prima della chiusura della finestra di trasferimenti dovranno essere intensificate le operazioni per l’acquisto di un nuovo centravanti da aggiungere alla rosa gestita da mister Toscano, a meno di qualche cambio di strategia improvviso.