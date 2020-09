Reggina, è partita la crociata! Rivolta social dei tifosi amaranto: “Sounas non si tocca”

15 Settembre 2020 11:10

Rivolta social dei tifosi della Reggina dopo la notizia relativa a Dimitrios Sounas, messo sul mercato da parte della società

Una vera e propria crociata. Una rivolta bella e buona con l’intento che possa far ricredere la società amaranto. La Reggina, infatti, ha messo sorprendentemente sul mercato Dimitrios Sounas, smuovendo le coscienze dei supporter che vedono nel centrocampista greco uno dei punti fermi da cui ripartire.

La notizia è stata rivelata dall’agente del calciatore, Bruno Cirillo, ai microfoni di Gazzetta del Sud: “Sounas è sul mercato – ha detto – me lo ha comunicato il direttore Taibi“. Una scelta sorprendente, dicevamo, sia per le qualità e caratteristiche di questo calciatore, che si confanno molto al campionato di Serie B, sia per l’età anagrafica e per la possibilità di una futura ed eventuale plusvalenza e sia perché, almeno fino a qualche giorno fa, sembrava tra i calciatori intoccabili e incedibili.

Ma chiamasi “strategia”. Strategia di mercato. I posti sono limitati dalla lista Over e il club deve fare delle scelte. Sacrificare qualche altro calciatore oltre a chi è già partito inaspettatamente. Ma questa volta i tifosi non ci stanno e hanno deciso di far sentire in maniera molto forte la propria voce attraverso uno degli strumenti più potenti sui media: i social network. Bacheche tempestati di messaggi con una delle frasi più frequenti: “Sounas non si tocca“.

Da specificare, ovviamente, come il fatto che sia sul mercato non voglia dire che partirà obbligatoriamente, ma l’idea potrebbe anche essere nata dal possibilità che – rispetto ad altri – il greco abbia più richieste di altri e quindi sia più facilmente “piazzabile”. Ma le dinamiche di mercato sono “ballerine”, ricche di colpi di scena e clamorosi dietrofront. Non resta che attendere eventuali sviluppi, ma intanto la posizione dei tifosi – sulla questione – è stata espressa in maniera evidente.