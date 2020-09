Calciomercato Reggina, pronte tre uscite: Paolucci si sbilancia, Corazza e Rubin verso l’Alessandria

3 Settembre 2020 14:27

Calciomercato Reggina, Lorenzo Paolucci pronto ad accasarsi al Monopoli: “siamo ai dettagli”, ha spiegato il centrocampista che saluta gli amaranto dopo l’esperienza durata un solo anno. Trattativa in corso per Corazza e Rubin all’Alessandria

Pochi spezzoni di partita e soltanto un gol realizzato. E’ già terminata l’esperienza in maglia amaranto di Lorenzo Paolucci, promettete centrocampista che però non è riuscito ad esprimersi al meglio in riva allo Stretto. Ad annunciare il suo trasferimento è stato proprio il diretto interessato, che ai microfoni di Gazzetta dello Sport ha confermato il passaggio al Monopoli: “devo solo definire alcuni dettagli prima di mettermi a disposizione del Monopoli. Se sono contento? Certo, altrimenti non avrei promosso l’eventualità di ritornare a giocare per la squadra biancoverde. Conosco l’ambiente, è una piazza calorosa dove ritrovo un allenatore con il quale mi sono trovato molto bene come Scienza. Vorrei fare più di cinque gol (record personale nell’annata 2018/2019,ndr), ma anche crescere a livello di prestazioni”. La situazione in uscita sembra dunque essersi sbloccata, dopo le ufficialità di Zibert e Baclet, anche Paolucci è pronto a salutare la Reggina.

Altre novità sul fronte cessioni riguardano Simone Corazza e Matteo Rubin. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, ci sarebbe una trattativa in corso con l’Alessandria. Una nuova pretendente dunque si è aggiunta alla corsa per l’attaccante friulano, ma si dovrà aspettare le prossime ore per capire se l’affare può davvero concludersi. La società piemontese ha mostrato interesse anche per l’esterno mancino, l’agente Andrea D’Amico è in contatto con la società per riuscire a trovare un’intesa. Le mosse in uscita per la Reggina sicuramente non finiranno qui, visto che per la regola sulle limitazioni degli Over 23 imposta dalla Serie B sono necessarie almeno altre cinque partenze. I calciatori in uscita hanno ricevuto tutti almeno un’offerta, valuteranno in questi giorni la loro nuova destinazione.