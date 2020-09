Calciomercato Reggina, nome nuovo per la difesa: contatti con lo svincolato Leo Lacroix [FOTO]

18 Settembre 2020 19:29

Calciomercato Reggina, il club amaranto continua a muoversi per la prossima stagione. Nome nuovo per la difesa con l’obiettivo di rinforzare il reparto

CALCIOMERCATO REGGINA – Con gli arrivi di Faty e Folorunsho, la Reggina sembra aver sistemato il centrocampo, dovrà arrivare solo un esterno sinistro da poter alternare con Liotti. Adesso la dirigenza è concentrata su difesa e attacco, previsto almeno un altro innesto per reparto. Il direttore sportivo Taibi sta sbloccando diverse trattative in uscita e poi potrà chiudere alcune operazioni avviate.

Dopo il dietrofront di Rami, la Reggina ha messo in cima alla lista Cionek, la trattativa con l’ex Spal è in piedi ma ancora non è stato raggiunto l’accordo economico. Per questo motivo si stanno valutando anche altre piste, secondo TMW sirene amaranto per Leo Lacroix. Il difensore svizzero di origini brasiliane si è svincolato dal Saint-Etienne e sarebbe finito nel mirino proprio della Reggina. In passato esperienze anche con Sion, Basilea e Amburgo più qualche presenza con la Nazionale svizzera dall’Under 19 fino alla prima squadra. Si tratta di un classe 1992 e con Basilea e Sion ha giocato sia in Champions che in Europa League. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del calciatore.