Calciomercato Reggina, mosse imminenti in entrata e in uscita: le conferme su Folorunsho e Sarao

10 Settembre 2020 13:42

Calciomercato Reggina: per un centrocampista che arriva, c’è un attaccante che parte. Verso l’ufficialità il prestito di Folorunsho, mentre Sarao è praticamente ai saluti

Il calendario del campionato di Serie B è stato stilato, la stagione 2020/2021 sta per entrare nel vivo. E’ anche per questo motivo che si prospettano giorni di calciomercato caldissimi, con la Reggina e il ds Massimo Taibi che saranno impegnati a risolvere gli ultimi rebus. Novità sono attese sia in entrata, che in uscita: ieri il direttore amaranto ha specificato che saranno completati almeno altre 4-5 acquisti per puntellare la rosa di mister Domenico Toscano. E’ in dirittura di arrivo l’affare Michael Folorunsho, centrocampista di qualità e soprattutto quantità di proprietà del Napoli e cresciuto nelle settore giovanile della Lazio. Italiano con origini nigeriane, terminerà la sua esperienza con il Bari e si trasferirà con la formula del prestito secco in riva allo Stretto. Sarà per lui la prima avventura nel campionato cadetto.

Sul fronte delle uscite ormai Taibi è stato chiaro. Tutti i calciatori amaranto ritenuti fuori dal progetto tecnico hanno ricevuto offerte importanti, si aspetta soltanto che trovino l’intesa per il trasferimento. Con le valigie in mano Manuel Sarao: come confermato dal suo agente Giovanni Tateo ai microfoni di StrettoWeb, è quasi fatta per il passaggio al Catania. La trattativa non può dichiararsi ancora conclusa, ma le parti sono vicine alla stretta di mano. I siciliani dunque hanno superato la concorrenza del Catanzaro, altra pretendente per l’acquisto dell’ariete ex Monopoli. Chissà che importanti novità non possano giungere all’inizio della prossima settimana.