Reggina, si chiude con il botto? Occhi su Mario Situm: estro, fantasia ed esperienza internazionale [VIDEO]

27 Settembre 2020 17:23

Calciomercato Reggina – Spunta uno dei nomi per la fascia che andrebbe a sostituire il partente Garufo: si tratta di Mario Situm

Il mercato in entrata della Reggina non è ancora finito. In attesa delle ufficialità di Cionek e Vasic, almeno un altro tassello si dovrebbe aggiungere, in sostituzione del partente Garufo (si aspetta l’annuncio).

Un uomo di fascia, dunque, che fino a qualche ora fa non era stato individuato. Ora il primo nome è spuntato e si tratta di un profilo molto interessante. Tra gli esterni che la società dello Stretto sta seguendo c’è infatti Mario Situm, classe ’92 attualmente militante nella squadra turca del Kayserispor. Si tratta di un calciatore dalle caratteristiche spiccatamente offensive, utile soprattutto come ala di un attacco a tre ma in grado di coprire tutta la fascia indistintamente sia a destra che a sinistra, come Rolando. Ha grande estro e fantasia, oltre che capacità di puntare e saltare l’uomo. Non per niente ha anche militato in Europa League con la maglia della Dinamo Zagabria. Non sarebbe la sua prima volta in Italia, in quanto ha fatto parte dello Spezia tra il 2014 e il 2016, mettendo a segno 8 reti in 61 presenze.

Da capire come la Reggina intende muoversi. Il contratto del croato (due presenze con la Nazionale maggiore) è in scadenza nel 2022 e, come spiegato più volte da Taibi, il club amaranto non ha intenzione di spendere denaro per i cartellini. Le opzioni sarebbero quindi un prestito o un’acquisizione a titolo definitivo qualora il calciatore si svincolasse. In basso un VIDEO trovato in rete che mette in mostra in maniera abbastanza evidente le caratteristiche del calciatore.