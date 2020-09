Calciomercato Reggina, Marcucci ha scelto: vuole solo gli amaranto. Via libera per Bertoncini

28 Settembre 2020 13:16

Calciomercato Reggina – Ultimo tassello a centrocampo per gli amaranto, il giovane cresciuto alla Roma è svincolato. E in uscita…

Calciomercato Reggina – Ultima settimana di trattative per gli amaranto. Già detto di Cionek e Vasic, per cui manca soltanto l’ufficialità, si attendono almeno altri due colpi in entrata. Ad attaccante, difensore ed esterno, infatti, si è aggiunto anche un po’ a sorpresa un altro tassello: quello del centrocampista. Il club dello Stretto, che conta già quattro centrali (dando per scontato Sounas in uscita), vuole regalare a Toscano un quinto elemento in mezzo al campo.

Il nome è quello di Andrea Marcucci, che circola già da qualche settimana come possibile nuovo innesto. Si tratta di un classe ’99 nato a Roma e cresciuto calcisticamente nella capitale. Nell’ultima stagione ha militato in Serie C nell’Imolese, ma il contratto stipulato per un solo anno fa sì che il calciatore risulti adesso svincolato. Ghiotta occasione dunque per la società amaranto, che si può assicurare a titolo definitivo un calciatore giovanissimo. Ma non è tutto: come verificato dalla nostra redazione, infatti, il giocatore avrebbe indicato la Reggina come corsia preferenziale al suo futuro, rifiutando anche altre offerte dalla B. Vuole solo gli amaranto. Le parti sono vicine e si attendono sviluppi.

Sul fronte uscite, già detto di Garufo e Sounas, resta da capire cosa farà Bertoncini. Taibi a Gazzetta del Sud ha parlato di fase di valutazione, ma la scelta della società sembra chiara: c’è il via libera per la cessione al Como.