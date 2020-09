Reggina-Jallow, la proposta: diritto di riscatto con obbligo in caso di Serie A. Si attende la risposta delle due società

14 Settembre 2020 18:33

Nuovo aggiornamento sulla trattativa Reggina-Jallow: c’è stato l’incontro tra l’entourage del giocatore e il ds amaranto Massimo Taibi

E’ avvenuto oggi l’incontro tra l’entourage di Lamin Jallow e il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, come svelato qualche giorno fa ai microfoni di StrettoWeb da parte del procuratore dell’attaccante gambiano.

Al momento, è il centravanti della Salernitana il profilo che la società del presidente Gallo sta seguendo con maggior insistenza per il reparto avanzato. La proposta dell’entourage del calciatore è stata formulata: prestito con diritto di riscatto fissato a più di 500 mila euro. Ma, in caso di promozione in Serie A della Reggina, il riscatto diventerà obbligatorio. Adesso bisogna solo attendere la risposta da parte delle due società. Attesi sviluppi a breve. Da evidenziare però come non si siano tirate indietro le pretendenti per Jallow, oltre agli amaranto rimane forte l’interesse di altre società, dall’Italia e dall’estero.