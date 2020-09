Calciomercato Reggina, notizia flash dalla Grecia: è Vasic il nome nuovo per l’attacco

21 Settembre 2020 11:06

Calciomercato Reggina, dalla Grecia arrivano importanti aggiornamenti sull’attaccante nel mirino del club amaranto. Si tratta di Nikola Vasic

CALCIOMERCATO REGGINA – Una grande sorpresa sul mercato della Reggina. Il club amaranto ha bisogno di un nuovo attaccante da consegnare al tecnico Mimmo Toscano per completare il reparto avanzato, gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dalla Grecia. Secondo quanto riporta il giornalista Peter Papamakarios sarebbe ad un passo l’arrivo di Nikola Vasic, punta centrale classe 1991. Non è svincolato, ma legato da un contratto fino al 2021 con l’Akropolis IF, la Reggina quindi dovrà pagare una cifra per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Protagonista nelle ultime stagioni di tanti gol, 14 in 21 partite e 21 in 28 nella Serie C svedese, l’ultimo campionato ha giocato in Serie B mettendo a segno 9 gol in 18 partite. E’ dotato dal punto di vista fisico, forte nel gioco aereo ed in acrobazia. Ma, eventualmente, sarà il campo a parlare in attesa di conferme sull’affare.