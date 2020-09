Calciomercato Reggina, intesse per Gravillon. L’agente: “siamo in contatto con Taibi, ecco la situazione”

7 Settembre 2020 11:49

Calciomercato Reggina, piace Gravillon dell’Inter: l’agente Cecere ha spiegato i dettagli della trattativa con il ds Taibi

Non solo Folorunsho, la Reggina sta seguendo un altro giovane per rinforzare la rosa a disposizione di mister Toscano. In questi giorni infatti si è parlato di Andreaw Gravillon, centrale di proprietà dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di “Buongiorno Reggina”, ha parlato l’agente del calciatore Crescenzo Cecere, confermando di fatto l’interesse degli amaranto: “stiamo discutendo con la Reggina. Taibi è un ottimo direttore sportivo, lo ritengo persona molto capace. Non è mai semplice concludere velocemente le trattative, bisogna incastrare un po’ di cose ed al momento la situazione è in fase di stallo. Se possiamo dare una mano alla Reggina lo faremo con piacere, ma ci sono anche tante squadre all’estero che stanno chiedendo informazioni sul ragazzo. Gravillon si sta intanto allenando con i neroazzurri. Caratteristiche? In una difesa a tre può giocare ovunque, in tutti i ruoli, perfetto il terzo a destra. E’ esplosivo, ha dei buoni piedi, giocatore difensivo veramente completo”.