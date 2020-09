Calciomercato Reggina, in bilico il futuro di Reginaldo: la situazione

6 Settembre 2020 12:37

Calciomercato Reggina: il procuratore di Reginaldo, Fabio Graziani, ha spiegato che con l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi la cessione

L’arrivo di Charpentier (ancora da ufficializzare) e la cessione di Corazza sono le ultime operazioni della Reggina per sistemare il reparto offensivo, ma i movimenti potrebbero non finire qui. Come affermato una settimana fa in esclusiva dalla nostra redazione, poi confermato dai media nazionali, la società amaranto è ad un passo dall’accordo per l’acquisto di Diego Falcinelli. Questa situazione potrebbe cambiare le prospettive nel futuro di Reginaldo, così chiuso dalla concorrenza di tutti i nuovi attaccanti giunti in questa sessione di calciomercato. Inizialmente il brasiliano era sicuro della conferma, ma col passare delle settimane qualcosa è cambiato. E lo ha confermato anche il suo agente Fabio Graziani che, ai microfoni della Gazzetta del Sud, ha spiegato: “è normale che se dovesse arrivare un’altra punta, dovremo sederci ad un tavolo con la società per discutere. A quel punto la cessione sarebbe possibile. Modena? Una ventina di giorni fa la società emiliana mi aveva contattato per manifestare interesse”. Questa comunque è un’ipotesi scontata, da tempo è chiaro che l’aggiunto di un altro attaccante in rosa avrebbe obbligato la Reggina a privarsi ancora di un attaccante, oltre le partenze già scontate di Sarao e Doumbia.