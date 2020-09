12 Settembre 2020 10:53

Michael Folorunsho si appresta a diventare un nuovo calciatore della Reggina: il giocatore ha salutato e ringraziato Bari sui social

Dopo l’ufficialità di Delprato, e in attesa di quella per Charpentier, la Reggina si appresta ad accogliere anche Michael Folorunsho, centrocampista proveniente in prestito dal Bari. Il giocatore ha già salutato la squadra e la città pugliese, ringraziandola su Instagram: “Grazie di tutto“, ha scritto il calciatore, che nella prossima stagione farà rientrò ai galletti.