Calciomercato Reggina, è fatta per Di Chiara. L’agente D’Amico a StrettoWeb: “siamo ai dettagli, domani la chiusura”

Calciomercato Reggina, un altro innesto per il mister Toscano. Si tratta dell’esterno sinistro Di Chiara che si giocherà il posto con Liotti

CALCIOMERCATO REGGINA – Altro innesto per la Reggina del tecnico Toscano. La squadra si avvicina all’inizio della stagione ed è sempre più completa. E’ stato definito anche l’acquisto di Di Chiara, arriva dal Perugia. Si tratta di un esterno di sinistra di buona esperienza che si giocherà il posto da titolare con Liotti. La conferma della trattativa è arrivata direttamente dall’agente Andrea D’Amico, ecco quanto dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “siamo ai dettagli, domani dovrebbe arrivare la chiusura”.

Il club amaranto continua a muoversi in entrata ed uscita. Dopo l’ufficialità della cessione di Nielsen alla Pro Vercelli si sta lavorando per sistemare il difensore Marchi, l’ultimo calciatore rimasto in rosa che non rientra nei piani del club. Poi gli ultimi due innesti, un difensore ed un attaccante. Per il ruolo di centravanti si attendono novità su Vasic, il nome dello svedese è stato confermato anche dal ds Taibi ai nostri microfoni. infine il difensore, valutazioni su Gravillon e Cionek.