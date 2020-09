Calciomercato Reggina, ecco altri due colpi: Folorunsho e Faty oggi in città

14 Settembre 2020 13:41

Calciomercato Reggina, il club rinforza il centrocampo. E’ fatta per Michael Folorunsho e Ricardo Faty, già programmate le visite mediche

CALCIOMERCATO REGGINA – Una squadra sempre più forte. La Reggina non si ferma sul mercato e ha praticamente chiuso altri due colpi molto importanti. Dopo le indicazioni dall’amichevole contro il Benevento, il ds Taibi si è attivato per completare la squadra e sono state aggiunte due pedine per il centrocampo in grado di aumentare la qualità e la fisicità del centrocampo. E’ fatta per un doppio colpo, si tratta di Michael Folorunsho e Ricardo Faty, le trattative sono state chiuse con esito positivo e sono state già programmate le visite mediche. L’arrivo dei due calciatori in città è atteso per oggi. Per Folorunsho si tratta di un prestito secco e la notizia era nell’aria dopo l’addio al Bari. Per l’ex Roma accordo a titolo definitivo. Adesso tutto sulla difesa con l’intenzione di chiudere per Cionek, poi l’arrivo di un attaccante e di un esterno sinistro per completare una rosa già altamente competitiva.