Calciomercato Reggina: “Interesse per il difensore dell’Inter Gravillon”

5 Settembre 2020 15:42

Calciomercato Reggina, la Gazzetta dello Sport rilancia l’interesse degli amaranto verso il giovane difensore dell’Inter Gravillon

Calciomercato Reggina – Con l’arrivo di Rami la società amaranto avrebbe messo una bella croce al reparto arretrato, ovviamente per ciò che concerne le entrate. Non sarà ovviamente così dopo il clamoroso dietrofront dei giorni scorsi e la firma del francese col Boavista. Il ds Taibi è dunque alla ricerca di un altro difensore, che fa parte di quei “4-5 colpi” ancora da effettuare di cui ha parlato oggi in un’intervista al Corriere dello Sport.

Da capire se il profilo dell’eventuale nuovo difensore sarà Under o Over, come lo era Rami. Un nome è uscito fuori e a rilanciarlo è la Gazzetta dello Sport: “L’Inter cerca sistemazione ad Andreaw Gravillon, tornato in nerazzurro dopo l’esperienza all’Ascoli – si legge sulla rosea – Per il difensore si è fatta avanti la Reggina che ha chiesto il prestito. Fase d’attesa, il calciatore della Guadalupa spera ancora in una soluzione in serie A, ma sono forti anche le opzioni in Francia e Inghilterra”.