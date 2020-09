Reggina, Di Chiara sempre più vicino: domani la giornata decisiva

21 Settembre 2020 18:32

E’ praticamente fatta per l’approdo di Gianluca Di Chiara alla Reggina. Domani saranno definiti gli ultimi dettagli per l’esterno sinistro del Perugia

La Reggina ha praticamente definito l’arrivo di Gianluca Di Chiara dal Perugia. Accelerata importante nelle ultime ore per l’esterno sinistro, rimasto comunque sempre nella lista degli obiettivi del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di StrettoWeb, nella giornata di domani si definiranno gli ultimi dettagli per l’approdo del calciatore in riva allo Stretto. Si tratta di un’operazione in prestito biennale con obbligo di riscatto in caso di promozione della Reggina in Serie A. Toscano avrà così a disposizione una pedina importante per la corsia mancina, che andrà ad alternarsi con Liotti.

Classe 1993, Di Chiara è cresciuto nelle giovanili del Parma. Passato poi alla Reggiana, ha esordito in Lega Pro nel 2011. Esperienze anche con le maglie di Palermo, Pavia, Latina, Catanzaro, Lecce, Foggia, Benevento e Carpi, prima del Perugia, squadra con la quale è retrocesso in Serie C ma ha collezionato 22 presenze ed 1 gol nell’ultima stagione. Gioca prevalentemente come terzino sinistro, ma può agire anche come esterno di centrocampo e all’occorrenza come difensore centrale. Possiede una buona capacità di corsa e un buon piede, che gli consente di essere molto pericoloso sia sui cross che sui calci piazzati. Come detto, domani sarà la giornata decisiva per la chiusura dell’operazione.