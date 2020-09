Calciomercato Reggina, definita la cessione di Doumbia: il messaggio sui social dell’attaccante

19 Settembre 2020 17:33

Calciomercato Reggina, il club amaranto si muove anche in uscita. Definita la cessione dell’attaccante Doumbia, il messaggio sui social

CALCIOMERCATO REGGINA – Ancora movimenti in uscita per la Reggina. Il club ha definito la cessione dell’attaccante Doumbia, il suo futuro è alla Carrarese.

La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante attraverso una Storia pubblicata sul profilo Instagram: “grazie a ognuno di voi. Grazie per l’affetto dimostrato sia nei momenti belli che in quelli un pò più difficili per me. Ringrazio la società, lo staff ed i miei compagni per i momenti vissuti assieme, resteranno indelebili. Grazie di tutto popolo reggino”.