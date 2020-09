Reggina: Cionek è già a Reggio, Vasic arriva nel pomeriggio. Si attendono ufficialità

28 Settembre 2020 11:20

Si attendono soltanto le ufficialità, in casa Reggina, per i due nuovi arrivi Cionek e Vasic: il primo è già a Reggio, il secondo arriva pomeriggio

Con l’inizio di campionato, avvenuto sabato, la Reggina vivrà ancora qualche giorno tra campo e mercato, una settimana per l’esattezza. Questa anomala sessione estiva si chiuderà infatti lunedì prossimo, 5 ottobre, due giorni dopo l’esordio casalingo contro il Pescara. In mezzo, la sfida di Coppa Italia al Teramo di mercoledì.

Se quindi i calciatori amaranto sono già proiettati alle dinamiche che avvengono sul rettangolo verde, il direttore sportivo Massimo Taibi sarà alle prese con un’altra settimana di fuoco. Ci sarebbero tre calciatori da ufficializzare in uscita e altrettanti in entrata. Garufo ha già salutato pubblicamente (si attende annuncio Catanzaro), Sounas e Bertoncini potrebbero farlo presto (Perugia e Como le rispettive direzioni). Sul fronte nuovi arrivi, invece, si aspetta soltanto l’ufficialità per Cionek e Vasic. L’ex difensore della Spal è già a Reggio Calabria, mentre l’attaccante svedese arriverà nel pomeriggio di oggi. Resta da capire quali saranno gli sviluppi sull’esterno: ieri è uscito fuori il nome di Mario Situm, un profilo assolutamente di livello.