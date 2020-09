Calciomercato Reggina, mosse a centrocampo: contatti avviati per Folorunsho

7 Settembre 2020 10:57

Calciomercato Reggina, Micheal Folorunsho è il nome per completare il reparto a centrocampo: settimana calda per riuscire a trovare un’intesa

Acquisto Under per la Reggina, che è pronta ad aggiungere al pacchetto dei mediani Michael Folorunsho, di proprietà del Napoli e nell’ultima stagione in prestito al Bari. Come affermato dal noto giornalista Nicolò Schira, questi saranno giorni caldi per la chiusura dell’affare. Il giovane centrocampista garantirebbe forza fisica ed inserimenti, sarebbe il sostituto ideale di Nicolò Bianchi. Ha ben figurato in passato con la maglia della Lazio Primavera e in Lega Pro con la Virtus Francavilla. Se il passaggio in amaranto dovresse concretizzarsi, sarebbe per lui la prima esperienza in Serie B.