2 Settembre 2020 13:35

Calciomercato, la Reggina e i suoi tifosi dimenticano Rami e sognano ancora un acquisto super: “Balotelli idolo del Granillo si gioca a 5,00”

L’inaspettata interruzione della trattativa della Reggina con Adil Rami non ha spento l’entusiasmo del popolo amaranto. La società calabrese non esce per nulla ridimensionata da quanto accaduto, anzi assume ancora più prestigio a livello di considerazione. La strategia della dirigenza è di puntare su calciatori che credono fermamente nel progetto, professionisti di cui fidarsi a livello umano. Anche questo il motivo per cui la piazza non si è scomposta dopo l’uscita di scena del campione francese, perché conosce bene il Presidente Luca Gallo e sa che le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. I tifosi si aspettano almeno altri tre colpi e chissà che uno di questi non possa essere davvero altisonante. Negli ultimi giorni era stato accostato alla Reggina anche Mario Balotelli, anche se il ds Massimo Taibi ha subito spento gli animi definendo “bufale” quelle voci. I bookmakers però non si danno per vinti e rilanciano la possibilità di vedere l’attaccante ex Milan e Manchester City con la maglia dei calabresi. Ecco infatti quanto si legge nel comunicato di AgiPro:

“Un sogno targato 45. In casa Reggina, dopo la promozione in Serie B, si vuole sognare in grande e mostrare a tutti come la formazione calabrese non voglia recitare un ruolo da comparsa nella cadetteria. Il DS Massimo Taibi, ex bandiera granata, vuole continuare a regalare nomi importanti al tecnico Mimmo Toscano dopo aver portato Jéremy Ménez e Kyle Lafferty. Il nome puntato è di quelli enormi perché, dopo la deficitaria parentesi al Brescia, Mario Balotelli ha voglia di riscatto. L’ex attaccante della Nazionale italiana, a soli 30 anni, potrebbe essere un crack clamoroso e secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint i tifosi granata possono sognare visto che il passaggio della punta nativa di Palermo si gioca a 5,00. Quello di SuperMario, riporta agipronews, sarebbe il fiore all’occhiello di un reparto offensivo di ultratrentenni ma che in Serie B potrebbe fare furore: oltre a Ménez e Lafferty, infatti, l’organico di Toscano dispone anche di German Denis e Reginaldo”.