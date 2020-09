14 Settembre 2020 16:34

Calciomercato Reggina, un’altra operazione in uscita per il club amaranto. Sarao al Catania, il messaggio d’addio sui social

CALCIOMERCATO REGGINA – In attesa di ufficializzare gli arrivi di Folorunsho e Faty per il centrocampo, la Reggina è pronta a concludere un’altra operazione in uscita. Come anticipato dalla nostra redazione è stato tutto definito per il passaggio dell’attaccante Manuel Sarao al Catania, il calciatore ha accettato la destinazione. La conferma dell’addio è arrivata direttamente dal diretto interessato attraverso un post pubblicato sul profilo Facebook: “come a casa, grazie Reggio Calabria”.