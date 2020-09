Calciomercato, il Crotone si assicura Magallan: accordo raggiunto e visite mediche già programmate, i dettagli

2 Settembre 2020 15:10

Calciomercato, Lisandro Magallan è il nuovo rinforzo in difesa del Crotone

Il Crotone è già concentrato sull’inizio del campionato di Serie A (di cui oggi è stato sorteggiato il calendario), la squadra sta svolgendo la preparazione estiva, mentre il tecnico Giovanni Stroppa attende ancora altri rinforzi. A proposito di calciomercato c’è una notizia dell’ultima ora riportata dal Corriere dello Sport: il club calabrese, infatti, ha trovato l’intesa con l’Ajax per il difensore centrale Lisandro Magallan (26 anni), argentino cresciuto tra Gimnasia La Plata e Boca Juniors e con passaporto italiano. Sarà a Roma nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al Crotone. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore degli Squali fissato per una cifra che si aggira sui 9 milioni di euro.