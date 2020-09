Calcio: Banco Bpm e Ac Milan rinnovano accordo partnership per prossime tre stagioni (2)

9 Settembre 2020 18:32

(Adnkronos) – L’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha spiegato che “la partnership che ci lega ad Ac Milan e che oggi rinnoviamo per i prossimi tre anni promuove un rapporto di significativa collaborazione con una realtà storica e di successo, nata e cresciuta nel nostro stesso contesto territoriale: un brand prestigioso, protagonista dello sport a livello mondiale. Questa partnership ci permette di condividere i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno laddove lo sport è sinonimo di educazione, formazione, responsabilità sociale e integrazione. Inoltre, vede ancora una volta al centro il mondo dei giovani, attraverso la nostra vicinanza a 100 scuole calcio in cui sono coinvolte migliaia di famiglie; cosi come la sponsorship del team femminile rappresenta un’occasione importante per sostenere l’uguaglianza di genere e il rispetto, valori essenziali che la banca sta portando avanti al proprio interno con progetti ad hoc”.