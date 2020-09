Calabria, incendio nella notte ad un casolare nel catanzarese: ingenti danni a struttura e attrezzature

16 Settembre 2020 13:19

Incendiato casolare “Calabria Verde” in provincia di Catanzaro, le fiamme sono divampate nella notte. Indagini dei Carabinieri sull’origine del rogo

Un incendio ha colpito nella notte un casolare in muratura adibito a deposito di attrezzature ed ufficio in uso agli operai di “Calabria verde”, azienda “in house” della Regione Calabria situato in località Cipino di Sersale, in provincia di Catanzaro. Non si registrano danni alle persone, ma ingenti sono i danni. Le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, hanno interessato anche due autovetture di proprietà di operaio dell’azienda una delle quali è stata completamente distrutta mentre l’altra ha riportato danni su una fiancata. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Sellia Marina del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro con il supporto di autobotte proveniente dalla sede centrale. L’Intervento è riuscito a estinguere l’incendio della struttura e delle autovetture. All’interno dell’edificio interessato dal rogo sono state trovate anche due bombole di Gpl che, nell’immediatezza, sono state rimosse e messe in sicurezza.