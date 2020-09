Calabria, veicolo in fiamme all’interno di una galleria sulla SS18: strada chiusa al traffico

15 Settembre 2020 11:58

Calabria, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel territorio di Praia a Mare

A causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria ‘Vinciolo’, è provvisoriamente chiusa la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in corrispondenza del km 248,700, nel territorio comunale di Praia a Mare in provincia di Cosenza. Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale segnalata in loco.Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco di Scalea sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.