Calabria: terminati i lavori di manutenzione straordinaria sulla NSA 572 in provincia di Vibo Valentia

22 Settembre 2020 13:34

Prosegue l’impegno di Anas nella manutenzione delle strade di rientro nella Regione Calabria

Prosegue l’impegno di Anas, società del Gruppo FS Italiane, nella manutenzione delle strade di rientro nella Regione Calabria.

Nel dettaglio, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria, sulla NSA 572 (EX SS110) in provincia di Vibo Valentia.

Gli interventi (1° stralcio), hanno interessato il tratto compreso tra il km 0,000 e il km 15,000, tra i territori comunali di Pizzo, Francavilla Angitola, Maierato e Monterosso Calabro, fino all’intersezione con i comuni di Capistrano e San Nicola Da Crissa.

Le attività, hanno riguardato il risanamento profondo della sovrastruttura stradale comprendente il rifacimento della fondazione e dell’intero pacchetto (strati binder e usura con caratteristiche prestazionali superiori).

I lavori rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata sui tratti stradali tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, che permetteranno di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità dell’infrastruttura stradale.

Gli interventi avviati nel mese di luglio, sono stati completati in anticipo rispetto al cronoprogramma.

Nel prossimo mese di ottobre, saranno avviati i lavori del 2°stralcio e riguarderanno, il rifacimento profondo della pavimentazione stradale dal comune di San Nicola da Crissa fino a Monte Pecoraro, dal km 15,000 al km 50,000, per un importo di 1 milione di euro.

