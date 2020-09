Calabria: rispetto dell’ambiente, incontro tra i giovani amaronesi ed i Carabinieri

17 Settembre 2020 18:20

Calabria: una giornata di incontro tra i giovani amaronesi e i Carabinieri in tema di rispetto dell’ambiente

Una giornata di incontro tra i giovani amaronesi e i Carabinieri in tema di rispetto dell’ambiente; questo lo spirito con il quale il 17 settembre i ragazzi del campo estivo “Aria, Acqua, Terra e Fuoco”, organizzato dalla Protezione Civile di Amaroni, hanno condiviso alcune ore di lezione con i militari dell’Arma, accogliendo con spontaneità ed interesse un momento di scoperta del patrimonio naturalistico della Calabria. Tra la Sala Consiliare Comunale e le aule della sede locale dell’Istituto Comprensivo di Squillace, in circa 60 tra i 6 e i 13 anni hanno assistito ad una prima panoramica sulla storia e le tante competenze della Benemerita a cura del Comandante della Compagnia di Girifalco, mentre militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro, introducevano la figura del Carabiniere Forestale, le sue funzioni, i suoi presidi, giungendo a scandagliare sentiti temi di educazione ambientale, rispetto della flora e della fauna con diretto riferimento all’ecosistema silano e delle pre – serre. Una biodiversità da difendere, attraverso comportamenti corretti, non solo nelle aree protette ma dovunque, nella quotidianità, per godere di tale bellezza, bene comune. Per evitare i gravi danni dell’inquinamento, dell’abusivismo, del dissesto idrogeologico, la necessità di agire responsabilmente a partire da un rapporto “sostenibile” con i consumi e i rifiuti, da riutilizzare, riciclare, ridurre. Frattanto la partecipazione dei ragazzi, le loro domande e la provocazione rivolta loro nell’interrogarsi, con un aperto esame di coscienza. Infine un esempio di soluzione pratica, contro l’eccessiva diffusione delle plastiche, la distribuzione ai presenti di borracce in alluminio a ricordo della giornata di formazione.