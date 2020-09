Oggi in Calabria hanno riaperto le scuole: il messaggio del governatore Santelli agli studenti, “ho la vostra stessa emozione”

24 Settembre 2020 15:31

Scuola, in Calabria riapertura parziale: ecco dove i ragazzi sono tornati oggi a scuola e dove si tornerà nei prossimi giorni

La scuola riapre in Calabria ma non per tutti i 268 mila 101 studenti della regione. Sono diversi i comuni piccoli e grandi che, un po’ dovunque dal Pollino allo Stretto, hanno saltato l’appuntamento di oggi. Se a Reggio Calabria, dove si e’ votato per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, il ritorno in aula e’ stato fissato da tempo a lunedi’ 28 settembre, a Catanzaro la campanella ha suonato solo per gli studenti delle scuole superiori dopo che il sindaco del capoluogo ha firmato un’ordinanza con la quale ha fatto slittare all’inizio della prossima settimana l’avvio dell’anno scolastico per gli allievi degli istituti comprensivi, cioe’ elementari e medie inferiori. A Cosenza apertura regolare anche se qualche istituto non e’ ancora pronto e in diversi comuni hanno scelto di rinviare l’avvio cosi’ come a Vibo Valentia dove sono diversi comuni della provincia hanno optato per riaprire lunedi’ 28. E’ rinviata a domani l’apertura delle scuole di Crotone, altra citta’ interessata al voto amministrativo, che hanno ospitato seggi elettorali. In alcuni istituti hanno pesato sul rinvio anche la mancanza di banchi monoposto, previsti dalle nuove prescrizioni, per ottenere i quali si e’ dovuto rimediare anche tagliando in due quelli esistenti. In altri casi si sono dovute reperire nuove aule piu’ capienti.

Riapertura delle scuole in Calabria, la governatrice Jole Santelli ha inviato un messaggio a tutte le scuole della regione

“Ci siamo ragazzi: si ritorna, si ricomincia. L’emozione e’ tanta, si torna dopo sei mesi, da quel marzo che sembra lontanissimo e nessuno di noi sapeva come, se e quando, si sarebbe potuti tornare alla normalita’ e a sedere tra i banchi“. Cosi’ la governatrice della Calabria Jole Santelli in un messaggio inviato a tutte le scuole della regione in occasione della riapertura. “Oggi finalmente ritornate a occupare i vostri spazi vitali – aggiunge Santelli – tornano il tempo e lo spazio della scuola: il luogo in cui si orientano e si incrociano stili, culture, societa’, attraverso cui le nuove generazioni socializzano con le ipotesi di un futuro possibile“. “Tutto il mondo che vive di scuola e nella scuola – afferma la presidente della Regione Calabria – sta offrendo il meglio di se’ per arrivare, oggi, a riaprire i cancelli in presenza e in sicurezza: dirigenti, docenti e tutto il personale tecnico e amministrativo insieme, e senza sosta, ha lavorato per arrivare a questo primo giorno che quasi 300mila studenti calabresi attendevano con gioia”. “Insieme e uniti tornate in classe tra compagni, perche’ e’ li’ che le cose accadono ma siate audaci con la vostra intelligenza. Distanziatevi – ribadisce Santelli – adoperate la mascherina, lavatevi spesso le mani, rispettate le regole per affrontare questo lungo momento difficile“. “Noi, intanto, restiamo impegnati a innovare la tecnologia – scrive la governatrice – potenziando laboratori per i sistemi di videoconferenza, con didattiche inclusive e aprendo ad una Comunita’ educante che si apra al territorio con suggestioni provenienti dal mondo delle arti, della musica e spettacolo e anche dalle botteghe che sono pagine di storia vivente”. “Iniziamo tutti oggi di nuovo a raccontarci cos’e’ successo in classe, ritorniamo tutti insieme domani a frequentare il nostro futuro: buon nuovo inizio, allora – conclude Santelli – e buon cammino“.