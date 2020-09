Calabria: revocato il sequestro dei beni al prof. Antonio Facciolo

9 Settembre 2020 15:44

Calabria: revocato il sequestro dei beni (immobili, conti corrente, azienda ed altro) intestati al Facciolo ed ai suoi familiari

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha completato l’opera di demolizione dell’accusa formulata a carico del prof. Antonio Facciolo, imprenditore di Pizzo; da pochi giorni scarcerato e consegnato alla detenzione domiciliare. Con provvedimento odierno, infatti, in accoglimento del ricorso proposto dai difensori avvocato Domenico Chindamo, Clara Veneto ed Armando Veneto, ha revocato il sequestro di tutti i beni (immobili, conti corrente, azienda ed altro) intestati al Facciolo ed ai suoi familiari; che immediatamente dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari. “La battaglia per la legalità continua — hanno dichiarato i difensori — poiché la prassi ha segnalato come decisioni quali quelle riguardanti Facciolo non vengono tenute in considerazione dagli organi di accusa, al momento nel quale si dovrà decidere per l’eventuale rinvio a giudizio”.