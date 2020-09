Calabria, Premio Mia Martini 2020: l’elenco degli ammessi alla fase radiofonica e il programma degli eventi

13 Settembre 2020 12:11

Calabria, Premio Mia Martini 2020: saranno tre giorni di canto, incontri, dirette radio e video, nella splendida cornice del cielo stellato di Scalea

Neppure il Covid-19 ferma l’inarrestabile forza della musica. Ancora il Premio Mia Martini, richiama in Calabria artisti provenienti da tutto lo stivale per la tre giorni degli Incontri Artistici 2020. Di seguito il comunicato:

“Tre giorni di canto, incontri, dirette radio e video, nella splendida cornice del cielo stellato di Scalea. Tantissimi i giovani ascoltati dalla commissione artistica composta da Franco Fasano, Mario Rosini e Roberta Bonanno che ha lavorato alacremente e senza sosta alla scoperta di nuovi talenti del panorama musicale italiano e internazionale. Anche in questo momento storico particolare, il Premio ha saputo rinnovarsi ed entusiasmare nonostante le restrizioni sanitarie. La serietà, la professionalità di tutto lo staff, sono i cardini del successo sempre rinnovato di questa manifestazione che ricorda uno dei nomi più illustri della musica italiana, la grande Mia Martini.

Novità assoluta di quest’anno, lo studio mobile di Radio Medua, la radio che ormai da anni è abbinata al Premio Mia Martini che nel corso dei vari appuntamenti ha raccontato,attraverso la voce della speaker Carmen Novaldi, le storie, le aspirazioni e i sogni dei partecipanti e ha trasmesso live in diretta tutte le esibizioni.

Premio giovane e molto “social” anche quest’anno, infatti, tutte le performance dei giovani artisti sono state trasmesse dal palco in diretta video su tutti i canali mediatici legati al Premio dando così la possibilità al pubblico da casa di assistere allo spettacolo e sostenere i propri beniamini. Stupefacente anche la scenografia, firmata e curata ancora una volta dal noto scenografo Mario Carlo Garrambone. Una macchina organizzativa perfetta capitanata dal regista Nino Romeo, ha fatto sì che anche quest’anno l’evento abbia catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei media”.

Gli ammessi alla fase radiofonica sono:

ADAMINI ILENIA – Puglia

AFRICANO ANNABELLA – Calabria

ANACONDA RPCK BAND – Puglia

AVALLONE FEDERICO – Lombardia

BLACK SHEEPS – Umbria

CATALDI MARTA – Lombardia

CHIAPPETTA ALESSANDRO – Calabria

CHIAPPETTA ANNA – Calabria

DALMASSO AGNESE – Piemonte

DI CARLO MARIA CHIARA – Piemonte

DIOLETTA VIRGINIA – Lazio

EPICOCO MARCO – Puglia

ESPOSITO ALESSANDRA – Calabria

FORCINITI GIOVANNI – Calabria

GARRAFA ALEX – Calabria

GENCARELLI PIA ILARIA – Calabria

GOLEMI LUCIA – Puglia

LO PRESTI CHIARA – Friuli Venezia Giulia

MARSALA CLAUDIA – Campania

MARZANO ANDREA – Svizzera

NICOSIA MARTA – Lombardia

PALLOTTINI FRANCESCA – Marche

PUTIGNIANO ALESSIO – Lazio

RIGGI ANTONIO – Lazio

RUSSO EMANUELE – Lazio

SALATI ROSANNA – Campania

SANTINI IGOR – Toscana

SARTOR CLAUDIO – Lazio

TOTTO JOSEPH – Lombardia

VETTESE ANGELICA – Lombardia