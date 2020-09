Calabria, “Notti sicure”. Jole Santelli: “esperienza da continuare”

11 Settembre 2020 12:15

“Notti sicure”, le parole di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

“Sono rilevanti e incoraggianti i numeri dei giovani che hanno aderito alla nostra iniziativa ‘Notti sicure’ che, per la prima volta, attraverso il trasporto pubblico, ha coniugato divertimento dei ragazzi e desiderio di sicurezza dei genitori che aspettano il ritorno a casa dei loro figli. Riscontriamo una buona risposta per l’utilizzo dei treni che hanno raggiunto le principali localita’ balneari, a macchia di leopardo invece l’utilizzo degli autobus messi a disposizione che hanno registrato comunque buone performance per Roseto Capo Spulico e Melito Porto Salvo“. Cosi’ Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Per questa prima edizione – aggiunge – si e’ trattato di una sorta di numero zero, considerato il poco tempo a disposizione che abbiamo avuto. Sicuramente miglioreremo per la prossima stagione estiva che tutti ci auguriamo possa raggiungere risultati capaci di aumentare i numeri positivi di questo anno che nessuno dimentichera‘”. “Ringrazio Trenitalia per la preziosa collaborazione e invito da subito giovani, famiglie e imprenditori del divertimento estivo a farci pervenire suggerimenti e pareri per una nuova edizione di “Notti sicure” nella nostra magnifica Calabria“, conclude.