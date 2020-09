Calabria: è morto l’ex senatore Pino Pugliese, il cordoglio del Partito Comunista

17 Settembre 2020 17:38

E’ morto l’ex senatore calabrese Pino Pugliese, il cordoglio del Partito Comunista: “uomo integerrimo e affabile”

“Il Partito Comunista della Calabria – c’è scritto in una nota- piange la scomparsa dello storico compagno Pino Pugliese, ricordandone le doti politiche e, soprattutto, umane, che lo resero, nel corso della sua vita, punto di riferimento per i lavoratori e gli sfruttati del crotonese e della Calabria tutta. Uomo integerrimo e affabile, ricoprì diversi incarichi istituzionali elettivi e, nel 1994, fu eletto al Senato della Repubblica nelle file comuniste. Con Pino Pugliese, la nostra regione perde un mirabile pezzo di storia scritto da un suo figlio che ha fatto della sua vita uno strumento di lotta per la difesa degli oppressi”, conclude la nota.