Calabria, essiccava arbusti di canapa in casa: arresto

15 Settembre 2020 15:28

Calabria: i Carabinieri incuriositi dal forte odore di marijuana e dall’atteggiamento di forte nervosismo del proprietario dell’abitazione, sono entrati all’interno di una cantina ivi presente ove hanno trovato un piccolo essiccatoio per la canapa indiana

Nella mattinata di oggi, 15 settembre 2020, i Carabinieri della Stazione di Nardodipace e della Stazione di Fabrizia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una serie di perquisizioni nel centro abitato di Nardodipace – frazione Cassari.

Durante una delle perquisizioni domiciliari, i militari, incuriositi dal forte odore di marijuana e dall’atteggiamento di forte nervosismo del proprietario dell’abitazione, sono entrati all’interno di una cantina ivi presente ove hanno trovato un piccolo essiccatoio per la canapa indiana. Venti erano gli arbusti ivi presenti durante l’essicazione; circa 200 grammi la sostanza stupefacente netta prodotta.

Per tale motivazione, quindi, i militari hanno tratto in arresto, per il reato di produzione di sostanza stupefacente, IENCO Rocco, 31enne, originario del luogo.

Il predetto, quindi, è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia in attesa del processo. La sostanza tutta è stata sequestrata in attesa delle successive analisi chimiche di laboratorio.