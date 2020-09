Calabria, l’assessore De Caprio incontra i sindaci: “importante confronto per risolvere problema ciclo integrato acqua”

10 Settembre 2020 22:00

Calabria: l’assessore regionale all’ambiente colonnello Sergio De Caprio ha presieduto una serie di incontri con le amministrazioni comunali con l’obiettivo di risolvere con l’urgenza che merita, l‘ormai annoso problema legato alla gestione del ciclo integrato delle acque

L’assessore regionale all’ambiente colonnello Sergio De Caprio ha presieduto una serie di incontri con le amministrazioni comunali con l’obiettivo di risolvere con l’urgenza che merita, l‘ormai annoso problema legato alla gestione del ciclo integrato delle acque. “E’ stato un importante momento di confronto, ha detto l’assessore De Caprio, con i sindaci che hanno una conoscenza dettagliata delle criticità e delle problematiche del proprio territorio. Ogni Comune, ha concluso, farà pervenire le proprie proposte alla Regione cui spetterà il compito di fare sintesi e dare risposte specifiche per risolvere il problema”. A partire dal mese di agosto e per tutta la settimana dal 7 settembre ad oggi, si sono susseguiti gli incontri che l’assessore De Caprio ha tenuto con i sindaci e tecnici comunali, funzionari e dirigenti regionali e con il delegato del commissario straordinario per la depurazione delle acque, per affrontare la problematica complessa legata al sistema fognario e depurativo, al fine di accelerare le procedure e le progettualità e la messa in esecuzione delle opere necessarie alla piena funzionalità dei depuratori e quindi garantire la tutela dell’ambiente e del mare pulito, nello spirito di assoluta collaborazione tra Enti. I sindaci hanno rivendicato il loro ruolo per compulsare ed incidere in una situazione annosa e ormai al collasso.