Calabria, D’Ambra sul Referendum: “un no a garanzia della democrazia rappresentativa”

18 Settembre 2020 21:56

Calabria, D’Ambra sul Referendum: “non mettiamo in pericolo la democrazia rappresentativa del nostro Sistema-Paese, il 20 e 21 settembre votiamo no”

“Mancano due giorni alla data del voto per il Referendum confermativo sul taglio dei Parlamentari. Per la prima volta nella storia della Repubblica, in concomitanza alle scadenze elettorali di Amministrative e Regionali. Analizzando la nuova Riforma proposta alla Nazione, non prevede null’altro che un taglio numerico delle “poltrone” in Parlamento. Nello specifico, da 630 Deputati a 400 e da 315 Senatori a 200, in assenza di una vera e propria riforma dell’assetto istituzionale. Il risparmio stimato si aggira intorno a 100 milioni di euro annui, in sostanza, verrà offerto ai cittadini italiani un caffè all’anno“. E’ quanto scrive in una nota Francesca Rosa D’Ambra, Vice segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano e membro della Segreteria regionale del PSI Calabria. “E’ necessario ribadire – prosegue– che questa Riforma non implicherà una migliore efficienza dei lavori di Camera e Senato e delle Commissioni , ci troviamo, semplicemente, dinanzi ad una “Deparlametarizzazione” che avrà ripercussioni nefaste nel rapporto elettore/eletto e altererà gli equilibri tra rappresentanza e territori. La Calabria sarà una delle regioni più mortificate. Nell’attuale assetto, alla Camera dei Deputati sono previsti 20 seggi, in media 1 seggio ogni 97.000 abitanti, se vincesse il “Sì” i seggi si ridurrebbero a 13 e dunque un seggio ogni 151.000 abitanti. I senatori da 10 a 7. Votare sì significa tagliare rappresentatività territoriale e non i costi tanto osannati della politica. Se fosse stata una riforma tesa ad abbattere i costi avrebbero puntato a falciare le strutture e gli staff. Piuttosto sarà una riforma che punirà il pluralismo politico e la parità di genere nel concorrere equamente nel sistema elettivo. Saranno i “capi” dei partiti più “forti” a scegliere chi sarà il “loro” rappresentante, catapultando uno dei Paesi più democratici al mondo in una “oligarchia”. Gli italiani hanno bisogno di essere rappresentati meglio, non meno. Non mettiamo in pericolo la democrazia rappresentativa del nostro Sistema-Paese, il 20 e 21 settembre votiamo NO”, conclude.