24 Settembre 2020 14:48

Calabria: consegnati i lavori di manutenzione della pavimentazione lungo la ss713 Trasversale delle Serre, tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia

Anas ha consegnato i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo la SS713 ‘Trasversale delle Serre’, tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Gli interventi – del valore complessivo di circa 998 mila euro – permetteranno di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità e sicurezza dell’infrastruttura stradale. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il risanamento profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 6,615 al km e il km 37,110, tra i territori comunali di Vazzano e Simbario in provincia di Vibo Valentia e tra i comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle , Argusto e Gagliato in provincia di Catanzaro. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.