Calabria: gli auguri del presidente del Coni Condipodero ai sindaci calabresi

24 Settembre 2020 11:32

Condipodero: “il Coni Calabria monitora attentamente ogni singolo contesto comunale del nostro territorio per intessere, sin da subito, rapporti sani, duraturi, coesi e prolifici per il mondo dello sport”

“Arrivano le prime conferme e i dati dei sindaci nuovi eletti tra i Comuni della Calabria, in queste amministrative 2020, espressione dei cittadini, della democrazia e della voglia di far bene. Il C.R. CONI Calabria monitora attentamente ogni singolo contesto comunale del nostro territorio per intessere, sin da subito, rapporti sani, duraturi, coesi e prolifici per il mondo dello sport”, è quanto scrive in una nota il presidente del Coni Calabria Condipodero. “La Giunta e il Consiglio regionali – prosegue- si complimentano in questa prima fase, per la Provincia di Reggio Calabria con: Alessandro Demarzo sindaco di Anoia, Aldo Canturi sindaco di Bianco, Silvestro Garoffolo sindaco di Brancaleone, Giuseppe Antonio Cuzzola sindaco di Bruzzano Zeffirio, Giuseppe Rocco Celentano sindaco di Casignana, Michele Conia sindaco di Cinquefrondi Antonio Albanese sindaco di Giffone, Rocco Giorgio Ciurleo sindaco di Maropati, Maria Foti sindaco di Montebello Jonio, Marco Giuseppe Caruso sindaco di Molochio, Francesco Valenti sindaco di Pazzano, Rosario Sergi sindaco di Platì, Marco Policaro sindaco di Polistena, Domenico Penna sindaco di Roccaforte del Greco, Paolo Pulitanò sindaco di Samo, Antonino Vicari sindaco di San Roberto, Pasqualino Ciccone sindaco di Scilla, Francesco Malara sindaco di Santo Stefano in Aspromonte. Per la Provincia di Cosenza, i complimenti si rivolgono a: Agostino Chiarello sindaco di Campana, Giuseppe Rizzo sindaco di Cerzeto, Saverio Bellusci sindaco di Grisolia, Ermanno Cennamo sindaco di Cetraro, Vincenzo Rimoli sindaco di San Lorenzo del Vallo, Michele Ambroggio sindaco di Piane Crati, Francesco Acri sindaco di San Pietro in Guarano, Mario Nocito sindaco di Sant’Agata di Esaro, Salvatore De Maio sindaco di Roggiano Gravina, Alberto Bottone sindaco di Orsomarso, Fiorenzo Conte sindaco di Papasidero, Giacomo Perrotta sindaco di Scalea. Per la Provincia di Catanzaro arrivano i migliori auguri a: Pietro Antonio Peta sindaco di Andali, Franco Rosario Pucci sindaco di Martirano Lombardo, Pietrantonio Cristofaro sindaco di Girifalco, Domenico Emanuele sindaco di Palermiti, Luigi Ruggiero sindaco di Amaroni, Mario Migliarese sindaco di Montepaone, Ernesto Francesco Alecci sindaco di Soverato, Francesco Argento sindaco di Gizzeria, Giancarlo Cerullo sindaco di Montauro”.

“Per la provincia di Catanzaro – aggiunge– l’imbocca al lupo arriva per: Antonio Torchia sindaco di Belcastro, Antonio Tino sindaco di San Vito sullo Ionio, Nicola Ramogida sindaco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Massimiliano Chiaravalloti sindaco di Satriano, Sebastiano Tarantino sindaco di Taverna, Emanuela Talarico sindaco di Carlopoli. Complimenti ai neo eletti per la Provincia di Crotone tra cui: Lucio Giordano sindaco di Santa Severina, Alfonso Dattilo sindaco di Rocca di Neto, Sergio Bruno sindaco di Strongoli. Complimenti anche per i sindaci della provincia di Vibo Valentia tra cui: Giuseppe Giovanni Barilaro sindaco di Acquaro, Lidio Vallone sindaco di Briatico, Francesco Mazzeo sindaco di Cessaniti, Antonio Giacomo Lampasi sindaco di Monterosso, Pantaleone Mercuri sindaco di Limbadi, Pasquale Farfaglia sindaco di San Gregorio di Ippona, Maria Budriesi sindaco di Zaccanopoli, Giuseppe Rizzello sindaco di Maierato, Enzo Fulvio Marasco sindaco di Spilinga, Nicola Antonio Tripodi sindaco di Ricadi, Giuseppe Maruca sindaco di San Calogero, Alfredo Barillari sindaco di Serra San Bruno. In attesa dei risultati definiti degli altri contesti calabresi, il C.R. CONI Calabria è pronto a portare avanti iniziative vincenti su tutto il territorio, intessendo le migliori relazioni istituzionali”, conclude.