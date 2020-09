Calabria, arrivati 97 migranti a bordo di una barca a vela

9 Settembre 2020 14:13

Sono 97 i migranti soccorsi la scorsa notte al largo di Isola Capo Rizzuto da unita’ navali della Capitaneria di porto e della guardia di finanza.. Si trovavano a bordo di una barca a vela, partita presumibilmente dalle coste della Turchia, che era in balia delle onde. A causa del mare forza 5 le operazioni di soccorso sono state complesse e si e’ deciso di scortare la barca con a bordo i migranti nel piu’ vicino porto di Le Castella di Isola Capo Rizzuto anziche’ a Crotone. Tra i migranti sbarcati ci sono 30 donne. La Prefettura di Crotone ha predisposto l’organizzazione dello sbarco con la presenza delle forze dell’ordine, dei medici del 118 e della Croce rossa italiana. Presenti anche i volontari dell’associazione “Isola ambiente apnea”. I migranti sono stati trasferiti al Cara di Isola Capo Rizzuto e posti in isolamento in applicazione delle procedure anticovid.