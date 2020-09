Boss di Cosa Nostra detenuto a Rebibbia stacca a morsi un dito di un agente e poi lo ingoia

8 Settembre 2020 17:23

Il boss di Cosa Nostra, Giuseppe Fanara, è uno dei più temuti in Sicilia

Brutale gesto compiuto da parte di uno dei boss di Cosa Nostra più temuti in Sicilia che si trova recluso nel carcere di Rebibbia. Il boss, Giuseppe Fanara, sembra abbia aggredito un agente di polizia penitenziaria durante un controllo in cella staccandogli a morsi un dito della mano che non è stato ritrovato e si pensa l’abbia anche ingoiato.

Fanara, è detenuto da 9 anni in regime di 41-bis per una condanna all’ergastolo e ora gli è stata notificata una nuova misura cautelare per i reati di lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza.