27 Settembre 2020 19:28

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato del no del Cts alla riapertura degli stadi durante la conferenza stampa pre-Parma

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nella conferenza pre-partita in vista del match col Parma di domani sera in casa al Dall’Ara, ha commentato la decisione del Comitato tecnico-scientifico che almeno fino a metà ottobre non permetterà l’ingresso negli stadi a più di mille persone: “Non dico niente… io non faccio polemiche perché quello che volevo dire poi magari non sarebbe piaciuto a molti e allora… non commento“.