6 Settembre 2020 13:25

Paura in Gran Bretagna: un persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi punti del centro di Birmingham

Un persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi punti del centro di Birmingham, in Gran Bretagna. Lo ha reso noto la polizia locale britannica, precisando che due dei feriti, un uomo e una donna, sono “in gravi condizioni”. Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha sottolineato di non avere “alcuna informazione” su una qualsiasi ipotesi terroristica dietro gli accoltellamenti.