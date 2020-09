La bioeconomia circolare come leva di sviluppo per la Sicilia: all’incontro presenti anche il ministro per il Sud e il Presidente Musumeci

23 Settembre 2020 13:46

Sicilia. Si terrà a Caltagirone l’incontro sul tema della bioeconomia circolare nel quale si discuterà, con tutti i principali attori del settore, come conciliare crescita economica e sostenibilità ambientale

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci interverranno a Caltagirone giovedì 24 settembre, alle 12:30, a Palazzo Libertini, per le conclusioni della seconda Giornata nazionale della Bioeconomia che, lanciata dal Cluster Spring e da Assobiotec-Federchimica, vedrà la città della ceramica ospitare, mercoledì 23 e giovedì 24, un convegno – presenti investitori, imprese, associazioni di settore, mondo della ricerca e istituzioni – per discutere della bioeconomia circolare come leva di sviluppo territoriale partendo dal caso Sicilia.

Con alcuni dei maggiori stakeholder nazionali e regionali del settore, l’evento, organizzato con l’impegno attivo del Comune di Caltagirone e il patrocinio dell’Irfis – Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia -, mira a raccontare come la bioeconomia sia una realtà oggi già consolidata, sulla quale occorre puntare per conciliare crescita economica e sostenibilità ambientale. Tutto questo nella cornice del Green New Deal e di ripartenza in un periodo complicato caratterizzato dall’emergenza Covid19.

Dopo il saluto del vescovo della Diocesi di Caltagirone, Calogero Peri, domani 23 settembre, la Giornata nazionale della Bioeconomia sarà aperta, alle 17, a Villa Patti, dal workshop animato dal confronto con le imprese, su: “Come finanziare la bioeconomia circolare”.

I lavori saranno introdotti e coordinati da Mario Bonaccorso (Assobiotec-Federchimica, Cluster nazionale della Chimica verde Spring). Seguiranno gli interventi di: Anna Monticelli (Head of Circular Economy Desk Intesa San Paolo Innovation Center), Adolfo Landi (presidente Ircac – Istituto regionale per il credito alla cooperazione), Giacomo Gargano (commissario Irfis-FinSicilia Spa), Paolo Praticò (responsabile Area Grandi investimenti e Sviluppo imprese Invitalia), Giovanni Scrofani (responsabile Fondo Minibond Zenit Sgr Spa), Carmelo Frittitta (Dg Dipartimento Attività produttive Regione siciliana).

Seguiranno, alle 19, il concerto di allievi e docenti dell’Istituto musicale “Pietro Vinci” (direttore Joe Schittino, coordinatore artistico Davide Sciacca) e, alle 19:45, una degustazione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici di aziende di Caltagirone e del Calatino.

Giovedì 24 settembre, invece, nel suggestivo Salone vescovile a Palazzo Libertini, “restituito alla fruizione pubblica – afferma il sindaco Gino Ioppolo – e pronto ad accogliere gli autorevoli partecipanti a un evento così significativo”, si terrà la sessione plenaria, sul tema: “La bioeconomia circolare in Sicilia: dalla ricerca all’industria”.

Alle 9 la presentazione della giornata a cura di Mario Bonaccorso (Assobiotec-Federchimica, Cluster nazionale della Chimica verde Spring), quindi i saluti del sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo e del presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone.

Alle 10:15 il confronto fra esponenti del mondo della ricerca (Fedra Francocci, ricercatrice Cnr; Giuseppe Scuderi, presidente Parco scientifico e tecnologico della Sicilia; Giuseppe Li Volti, presidente Stazione sperimentale regionale Granicoltura; Paolo Guarnaccia, Facoltà di Agraria Università di Catania) e, alle 10.45, quello fra i rappresentanti del mondo dell’industria (introduce e coordina il docente universitario Emanuele Montemolli); partecipano l’amministratore unico di Kalat Impianti Srl Vincenzo Ciffo, il presidente di Etna Biotech Reinhard Rudolf Gluck, il presidente di Etd Project Development – partner Bay Wa r.e. Bioenergy Gmbh, il presidente di Renovo Bioeconomy Spa Stefano Arvati (il Gruppo Renovo, supportato da partner locali ed Enti di ricerca siciliani, dal 2017 opera nell’area per realizzare un “Polo della Bieconomia circolare), l’amministratore delegato di Bioinagro Vincenzo Morreale e la cofounder Orange Fiber Enrica Arena.

Alle 11:15 Serena Fumagalli (Direzione Studi e Ricerche Intesa San Paolo) punterà i riflettori su: “La bioeconomia in Italia”. Alle 11:45 tavola rotonda su: “Una bioeconomia circolare per la Sicilia”, con gli interventi di Anna Monticelli (Head of Circular Economy Desk Intesa San Paolo Innovation Center), Vittoria Catara (Università di Catania). Gioacchino Fazio (Università di Palermo), Francesco Paolo La Mantia (Comitato tecnico-scientifico Cluster Spring), Paolo Praticò (responsabile Area Grandi investimenti e Sviluppo imprese Invitalia), Nicola Semeraro (presidente Rilegno) e Sebastiano Ricupero (dirigente Area urbanistica Comune di Caltagirone).

Infine, le conclusioni del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.