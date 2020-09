3 Settembre 2020 17:48

Marta Fascina: anche la fidanzata di Berlusconi è positiva al coronavirus, entrambi sono in isolamento ad Arcore

Anche Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al coronavirus. Entrambi sono in isolamento ad Arcore. La deputata è rimasta al fianco dell’ex premier dall’inizio della pandemia, prima in Provenza nella villa della figlia del Cavaliere, e poi in Sardegna. Deputata napoletana della zona di Portici, è nata il 9 gennaio del 1990 a Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria.