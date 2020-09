Benevento-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: Menez in panchina, c’è Crisetig

12 Settembre 2020 18:08

Benevento-Reggina, gli amaranto tornano in campo dopo la promozione conquistata nel campionato di Serie B, amichevole di lusso per la squadra di Toscano

Amichevole Benevento-Reggina – Attesa finita. Dopo un’assenza lunghissima a causa dell’emergenza Coronavirus, la Reggina torna finalmente sul rettangolo di gioco per disputare una partita, fino al momento la squadra di Mimmo Toscano ha preparato la prossima stagione con allenamenti e partitelle tra compagni. L’inizio del campionato di Serie B è ormai imminente e la compagine amaranto ha bisogno di minuti sulle gambe per farsi trovare pronta ai nastri di partenza. E’ stato difficile organizzare amichevoli, il primo match mette di fronte un organico di categoria superiore e che si prepara per il campionato di Serie A, il Benevento. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno dominato in lungo ed in largo l’ultimo torneo cadetto e adesso si preparano per raggiungere la salvezza in Serie A. La Reggina giocherà senza paura, gli amaranto si sono mossi molto bene sul mercato con l’arrivo di calciatori del calibro di Lafferty, Menez, Crisetig più qualche giovane interessante e altri colpi sembrano ormai in dirittura d’arrivo. Ma ecco le formazioni ufficiali del match. Panchina per Menez, c’è Sounas alle spalle di Bellomo e Denis.

Benevento-Reggina, le formazioni ufficiali

Benevento (4-3-3): Montipò, Foulon, Caldirola, Glik, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Sau, Moncini. A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Barba, Kragl, Tello, Improta, Basit, Di Serio, Caprari, Vokic. Allenatore: Inzaghi.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Sounas; Bellomo, Denis. A disposizione: Guarna, Rechichi, Delprato, Peli, Stavropoulos, Garufo, De Rose, Reginaldo, Ménez, Mastour, Farroni. Allenatore: Toscano.

Il live di Benevento-Reggina su StrettoWeb a partire dalle 19