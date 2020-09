La bella storia dei fratelli Inzaghi: vincono entrambi, e il papà piange al telefono…

27 Settembre 2020 11:55

La bella storia dei fratelli Inzaghi, Filippo e Simone: vincono entrambi alla prima in Serie A della nuova stagione e il papà piange al telefono

In un calcio in cui comandano ormai le tv e gli sponsor, e in cui i calciatori si sentono “protetti” da procuratori che chiedono ingaggi faraonici dopo due partite giocate bene, esiste ancora quel lato romantico, bello da raccontare. I protagonisti, però, non possono che essere due che hanno fatto parte di “quel” calcio. Due professionisti seri in campo e fuori sia da calciatori che, adesso, da allenatori: i fratelli Inzaghi.

La loro storia è ben nota a tutti da chi segue questo sport da una trentina d’anni almeno. Erano due attaccanti d’area, i classici centravanti letali quando c’era da metterla dentro. Il più piccolo, Simone, era forse un po’ più tecnico, ma ha segnato molti meno gol del fratello decidendo di appendere prima le scarpette al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore. Il più grande (di tre anni), Filippo, ha passato la sua vita a stazionare sul filo del fuorigioco, segnando gol a ripetizione fino a quando ha potuto. In panchina nel calcio dei grandi c’è arrivato dopo, rispetto a Simone, ripartendo più volte dal basso.

Ieri, però, i due uomini hanno ripercorso lo stesso filo comune che li collegava quando, chi in un campo e chi in un altro, si rendevano protagonisti – a suon di gol – delle vecchie e care domenica di pallone. Ora non giocano più, lo abbiamo detto, ma ieri le loro squadre sono scese in campo alla stessa ora. La Lazio di Simone a Cagliari, il Benevento di Pippo a Genova contro la Samp. Risultato? Due vittorie. Più tranquilla quella biancoceleste a Cagliari, rocambolesca quella giallorossa in Liguria, arrivata con un 2-3 nel finale dopo il 2-0 iniziale.

Chi può essere più felice di loro stessi per questo doppio successo? Il padre, naturalmente. Ogni genitore sogna un figlio medico, avvocato, astronauta, ma anche calciatore. E allenatore. Papà Inzaghi è tornato a sentire pronunciare in positivo il nome dei propri figli dopo averlo ascoltato quando scendevano in campo. E si è emozionato. “Io e mio fratello abbiamo vinto? Mentre stavamo perdendo, ho visto il gol di Lazzari sul tabellone. Quindi c’è stata una piccola gioia, pur quando eravamo in svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Lui non è più una sorpresa, per noi è importantissimo aver vinto nonostante lo svantaggio. Ho chiamato a casa, a mio padre arrivava la linea ma piangeva. Volevo salutarlo”. Sono le parole di Pippo ai microfoni di Sky Sport ieri sera, nel post gara.

Ha chiamato suo padre, voleva salutarlo, ma lui piangeva. Era contento perché i suoi due figli avevano vinto, entrambi, da allenatori delle proprie squadre alla loro prima in Serie A di questa stagione. Alla faccia di chi dice che questo sport non genera sentimenti. E lo abbiamo anche rimarcato ad inizio articolo. E’ il calcio delle tv, degli sponsor e dei procuratori, ma nessuno, mai, potrà “toglierci” quel lato romantico, passionale, bello di uno sport che sa ancora emozionare…