Basket, la Nuova Jolly stringe una collaborazione con Stingers: il comunicato

15 Settembre 2020 15:55

Reggio Calabria, Nuova Jolly inizia un rapporto di collaborazione con Stingers: le novità sul settore giovanile, staff e preparatori

“Passione, tradizione, innovazione, organizzazione, 4 punti cardini che hanno portato Stingers e Nuova Jolly al dialogo trasparente ed alla formalizzazione di una partnership sportiva per la stagione 2020/2021 con la condivisione ed anche l’impegno ad implementare la collaborazione, per nuove aree e nuovi progetti , anche per i prossimi anni.

Indirettamente dallo scorso campionato le 2 società hanno iniziato questo percorso dove ben 5 atleti ex nuova jolly hanno disputato il campionato di serie D con la casacca Stingers che prima dello stop del campionato faceva registrare risultati spumeggianti posizionandosi tra le 4 contendenti per un posto in categoria superiore .

L’attenta formazione e la programmata crescita sportiva di atleti della società Nuova Jolly e l’innovativa organizzazione con visione futuristica della società Stingers creano un mix di competenze mature dove le 2 dirigenze, lo staff e gli atleti affronteranno campionati Senior, Under 20 e giovanili.

Le linee programmatiche sono già pronte, la Basket Nuova Jolly parteciperà ai campionati Under valorizzando come da tradizione tutto il settore giovanile e reclutando sul territorio Atleti che saranno coadiuvati da Staff e Preparatori altamente Qualificati. La società Stingers punterà ad un Campionato di serie D di vertice, come la scorsa stagione, ed attingerà dal Settore Giovanile della Nuova Jolly oltre che a puntare su dei Senior di alto livello, con l’obbiettivo di spingersi oltre il successo della trascorsa stagione”, è quanto si legge in un comunicato nel quale viene annunciato il rapporto di collaborazione tra le società di basket Nuova Jolly e Stingers.